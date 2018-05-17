В ГД сравнили предложение взорвать Крымский мост с прыжком в пустой бассейн

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ("Единая Россия") сравнил предложение взорвать Крымский мост с прыжком в пустой бассейн.

Во вторник в таблоиде Washington Examiner появилась колонка комментатора Тома Рогана, где говорилось, что Украина "должна взорвать Крымский мост".

"Атака украинской авиации Крымского моста — это прыжок в пустой бассейн: сначала аплодисменты, затем некролог. На глазах происходит попытка объединения дремучего невежества из США и Украины. Американский автор "видел море с берега, а корабль на картинке", — сказал Бальбек РИА Новости.

По мнению политика, псевдоэксперт пытается внушить украинцам, что Россия воздушное пространство "чуть ли не в подзорную трубу отсматривает, феодосийский дивизион С-400 — "для мебели стоит".

"К тому же, авиационные ракеты класса воздух-воздух мосту вреда не причинят, а для бомбардировки нужно подлететь на действенную для самолета дистанцию. Станции слежения на полуострове обнаружат украинские самолеты за 600 километров, а 400-километровая зона превратится в кладбище для украинской авиации. Впрочем, никто из украинских пилотов до такой степени испытывать судьбу, надеюсь, не собирается", — заключил Бальбек.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением — поток автотранспорта запущен 16 мая.