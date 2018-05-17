Посла Израиля в Люксембурге вызвали в МИД из-за слов о ситуации в Газе

БРЮССЕЛЬ, 17 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Посол Израиля в Люксембурге Симона Франкель была вызвана в МИД Великого герцогства из-за ее высказывания о ситуации в секторе Газа, где в понедельник прошли протесты на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, сообщила пресс-служба дипведомства.

Во вторник в эфире телерадиокомпании RTBF Франкель, которая одновременно является послом в Бельгии, заявила, что сожалеет по поводу потери любой человеческой жизни, "даже если это террористы, 55 террористов, которые пришли к заграждению, чтобы попытаться пройти на израильскую территорию". После этого, в среду, дипломат была вызвана для объяснений в МИД Бельгии.

"Министерство (иностранных дел Люксембурга – ред.) намерено поднять вопрос о непропорциональном применении силы против палестинского гражданского населения в секторе Газа… и публичных высказываний на этот счет посла Израиля", — говорится в заявлении пресс-службы МИД Люксемубрга.

В результате столкновений участников акций протеста на границе сектора Газа с израильскими войсками погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.