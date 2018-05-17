Пашинян не исключил, что может встретиться с экс-президентом Саргсяном

ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мог бы теоретически встретиться с экс-президентом страны Сержем Саргсяном для обсуждения вопросов, связанных с карабахской проблемой.

"Единственный вариантом, при котором теоретически встреча с Саргсяном возможна, может быть необходимость получения информации о карабахской проблеме", — сказал Пашинян в четверг журналистам.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, так как НКР не является стороной переговоров.