В Киргизии пройдут Всемирные игры кочевников

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Киргизии через три месяца стартует масштабный международный проект — Всемирные игры кочевников, сообщает Sputnik Кыргызстан.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Участники в национальных костюмах на Всемирных играх кочевников, Киргизия © Sputnik / Табылды Кадырбеков Участники в национальных костюмах на Всемирных играх кочевников, Киргизия

Соревнования будут проходить 2-8 сентября на побережье Иссык-Куля. В программу Игр входят 37 национальных видов спорта: стрельба из лука, соколиная и псовая охота, восточные настольные игры, скачки, конная игра — козлодрание.

В этом году в состязаниях примут участие более трех тысяч спортсменов из 80 стран. Имена лучших впишут в специально изготовленную "Книгу великих победителей" и присвоят почетные титулы "великого борца, "великого лучника", а также "великого игрока в кок-бору". Общий призовой фонд составит 28 миллионов сомов (около 400 тысяч долларов).

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Участница в национальном костюме на Всемирных играх кочевников, Киргизия © Sputnik / Табылды Кадырбеков Участница в национальном костюме на Всемирных играх кочевников, Киргизия

Туристов будут знакомить c традициями и обычаями кочевых народов. Вблизи спорткомплекса в Чолпон-Ате построят несколько тысяч юрт, где каждая страна-участница покажет свои традиционные ремесла. Освещать соревнования будут 30 изданий из разных стран, в гости ждут мировых звезд спорта и шоу-бизнеса.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Участница в национальном костюме на Всемирных играх кочевников, Киргизия © Sputnik / Табылды Кадырбеков Участница в национальном костюме на Всемирных играх кочевников, Киргизия

Как рассказал журналистам посол Киргизии в России Болот Отунбаев, с особым нетерпением хозяева Игр ждут спортсменов из соседнего Казахстана. Между двумя командами последние два года проходила напряженная борьба.

"Казахстан всегда присылает многочисленную делегацию. Мы — страны-соседи, у нас похожие традиции, культура и язык", — сообщил Отунбаев.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Участница в национальном костюме на Всемирных играх кочевников, Киргизия © Sputnik / Табылды Кадырбеков Участница в национальном костюме на Всемирных играх кочевников, Киргизия

Заместитель министра культуры, информации и туризма Киргизии Айнура Темирбекова рассказала, что к Играм организаторы готовят особое шоу с участием каскадеров и мастеров джигитовки.

"Мы хотим показать миру образ кочевника – человека и слова, и дела, волевого и просвещенного. Хотим рассказать о его жизни, отношении к природе, семье. Конь и всадник — основа кочевой культуры, и эту многовековую историю мы и хотим показать в действе", — пояснила Темирбекова.