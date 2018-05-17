Брюссельская коммуна Моленбек подаст в суд на репортера Fox News за клевету

БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Администрация брюссельской коммуны Моленбек подаст судебную жалобу против репортера телекомпании Fox News Кэти Хопкинс за высказывания клеветнического характера, заявила бургомистр коммуны Франсуаза Шепманс.

Во вторник Хопкинс, известная резкими высказываниями в адрес мусульман, поместила на своей странице в Twitter комментарий в связи с взрывом и сильным пожаром на одном складских помещений в Моленбеке, произошедшем в тот же день. В результате ЧП никто не пострадал, причины устанавливаются. "Кто мог совершить такой взрыв в джихадистской столице Европы (Моленбеке – ред) в день Рамадана?" — написала репортер.

Выходцем из Моленбека является подозреваемый по делу о терактах 13 ноября 2015 года в Париже Салах Абдеслам.

"(Коммуна подаст судебную жалобу) за клевету. Против этих чрезвычайно опасных высказываний. Мы проинформируем Fox News. Решение о подаче жалобы должно еще быть утверждено в пятницу коммунальной администрацией, но у меня нет сомнений, что мы все будем едины, чтобы принять данное решение", — сказала бургомистр в четверг в интервью газете Derniere heure.

По словам Шепманс, высказывания Хопкинс "непростительны", и направлены на то, чтобы "расколоть Моленбек", значительную долю населения которого составляют выходцы из мусульманских стран.

Согласно данным коммунальных властей за 2016 год, в Моленбеке проживали не менее 76 радикально настроенных мусульман.

Газета Politico ранее проанализировала назвала 12 промахов, ошибок и недостатков во взаимопонимании, которые, по мнению издания, были допущены властями Бельгии и сделали возможным теракты 22 марта в Брюсселе. В числе "проколов" издание называет пассивность бургомистра коммуны Моленбек по отношению к сигналам о радикализации среди мусульманской молодежи.