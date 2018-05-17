Премьер Армении заявил, что решить все проблемы в стране невозможно

ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг собравшимся у здания кабмина гражданам, что сразу решить все накопившиеся в стране проблемы невозможно.

Пришедшие к зданию правительства люди смогли передать премьеру свои жалобы и обращения. Некоторые из них попросили о личной встрече с главой правительства. Жалобы в основном касались социальных проблем. Среди собравшихся были также сотрудники неработающего химического завода "Наирит", которые долгие годы добиваются перезапуска предприятия.

"Люди могут свободно выражать свое мнение, это естественно и нормально. Но мы должны понять, что все вопросы сразу решить нельзя… Думаю, что всем нам нужно в спокойных условиях упорядочить вопросы и последовательно заняться их решением", — сказал Пашинян.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна.