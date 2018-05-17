В ЕК оценили перспективы диалога между Сербией и Косово

БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан выразил в четверг на открытии саммита ЕС-Западные Балканы в Софии оптимизм в отношении перспектив налаживания диалога между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово.

В преддверии саммита глава дипломатии ЕС Федерика Могерини встретилась с президентом Сербии Александром Вучичем и лидером Косово Хашимом Тачи. По сообщению европейской внешнеполитической службы, лидеры подтвердили готовность продолжать "интенсивную работу по достижению всеобъемлющей нормализации отношений".

"Я всегда настроен оптимистично, новая стратегия ясно указывает, что есть перспективы для всех, это отвечает также интересам Косово работать над решением, над имеющим юридическую силу соглашением, я уверен, что это создает стимул достичь соглашения как можно быстрее", — заявил журналистам еврокомиссар.

Встреча глав государств и правительств стран ЕС с лидерами балканских стран — Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Македонии и самопровозглашенной республики Косово пройдет в четверг в Софии. На ней главы государств обсудят вопросы углубления сотрудничества в решении общих угроз безопасности и миграции и способы оказания помощи государствам Западных Балкан на их пути европейских реформ.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.