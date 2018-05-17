Силовики более 30 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (197)

Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. архивное фото

Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. архивное фото

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 350 мин и снарядов, заявили в четверг журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 24 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 31 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР более 350 мин и артснарядов, они также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 589 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 301 единицу", — добавил представитель ДНР в СЦКК.