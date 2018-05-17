В Китае семь человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса

ПЕКИН, 17 мая — РИА Новости. Семь человек погибли и шесть пострадали в результате крупного ДТП в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Инцидент произошел на скоростной трассе города Дэхуэй в четверг около 5.00 по местному времени, когда грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 12 человек.
Семь человек, находившихся в автобусе, погибли, еще шесть пострадали.
Пострадавшие уже госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.
Водитель грузовика задержан. Причины ДТП выясняются.