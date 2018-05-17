Число пострадавших при утечке хлора на заводе в Южной Корее выросло до 13

ТОКИО, 17 мая – РИА Новости. Число пострадавших при утечке газообразного хлора на химическом заводе на юго-востоке Южной Кореи увеличилось до 13 человек, на месте происшествия работает команда специальной обработки местности, сообщает агентство Ренхап.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

По данным агентства, инцидент произошел около 10.00 по местному времени (04.00 мск) на заводе в городе Ульсан. Причина утечки пока не установлена. Специалисты не исключают, что утечка могла произойти при перекачке газа в хранилище.

Состояние пострадавших оценивается как среднее. Агентство отмечает, что химический завод располагается вдали от населенных пунктов, поэтому пострадавших среди жителей нет.