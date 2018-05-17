ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. США приветствуют освобождение малайзийского политика Анвара Ибрагима, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты приветствуют освобождение из тюрьмы и помилование малайзийского политического лидера Анвара Ибрагима. Его осуждение и содержание под стражей подняли серьезные вопросы относительно верховенства права в Малайзии", — заявила Науэрт.

По ее словам, США готовы работать с Малайзией над дальнейшим укреплением отношений.

Принципиальное решение о помиловании Ибрагима было принято королем Малайзии Мухаммедом Пятым после победы на выборах 9 мая коалиции "Альянс надежды", которая впервые за 61 год постколониальной истории Малайзии вытеснила из властных структур коалицию "Барисан насиональ" ("Национальный фронт"). На выборах победившую коалицию возглавил ветеран малайзийской политики, 92-летний Махатхир Мохамад, который и занял пост премьер-министр.

Долгое время в первый период нахождения Махатхир Мохамада у власти в стране в качестве премьер-министра (в 1982-2003 годах) Анвар Ибрагим, пришедший во власть из молодежных политических организаций оппозиционного толка, считался его преемником, которого Махатхир Мохамад готовил к руководству страной. Однако в конце 90-х годов между политиками начался конфликт, а затем против Анвара Ибрагима были сначала выдвинуты обвинения в коррупции, а затем — в мужеложстве.

Обещание скорейшего помилования Анвара Ибрагима стало одним из первых политических шагов нового премьер-министра. Эксперты предполагают, что в ближайшее время премьер способствует избранию освобожденного политика в парламент на довыборах в одном из избирательных округов Малайзии, после чего тот вновь займет место "официального" преемника 92-летнего премьера.