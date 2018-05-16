МИД Турции назвал вынесенный в США приговор банкиру незаконным

АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Решение суда Нью-Йорка, приговорившего замдиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакана Атиллу Атиллу к 32 месяцам тюремного заключения, является незаконным и основанным на сфабрикованных доказательствах, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.

Ранее в среду суд в Нью-Йорке приговорил Атиллу, признанного виновным в попытке помочь Ирану обойти санкции США, к 32 месяцам тюремного заключения. Прокуратура требовала приговорить банкира к 15 годам лишения свободы. Однако судья Ричард Берман перед вынесением приговора заявил, что, по его мнению, подсудимый являлся лишь пешкой в преступном заговоре. Судья назвал Атиллу "невольным участником", который "следовал указаниям", а не являлся организатором схемы.

"Суд Нью-Йорка приговорил замдиректора Halkbank Мехмета Хакана Атиллу к 32 месацам тюрьмы, что не имеет отношения к праву и справедливости. Таким образом, этот суд, осудив представителя государственного банка иностранного государства, подписался под беспрецедентным решением, касающимся применения законодательства по санкциям США. Приговор опирается на подготовленные членами FETO (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) сфабрикованные доказательства и лживые свидетельства. Это делает решение суда незаконным и безосновательным", — говорится в документе.

Власти США в марте прошлого года арестовали Атиллу, прибывшего из Турции. Его обвинили в том, что он вступил в сговор с ранее арестованным в США турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций. Зарраб показал, что заплатил 50 миллионов долларов взяток министру финансов Турции, чтобы провести эту сделку. Зарраб дал показания и против президента Турции Тайипа Эрдогана, заявив, что тот, вероятно, знал о сговоре.

Как заявлял глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, арест Атиллы в США произведен по инициативе сторонников организации FETO, а вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в США в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал проходящий в США процесс политической составляющей новой попытки переворота.