В Киеве заявили, что побеждают в информационной войне

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава Службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров заявил, что Украина выигрывает информационную войну.

"Давайте прекратим посыпать голову пеплом! Мы не проигрываем информационную войну, а на самом деле выигрываем ее, и примеров тому множество. И волонтеры, и гражданское общество, и государство, делают все возможное для этого", — приводит заявление чиновника пресс-служба СНБО.

Он также выразил мнение, что абсолютной свободы информации не может быть в силу "этических, моральных и юридических причин".

Накануне в Киеве прошли обыски в офисе и квартирах сотрудников РИА Новости Украина. Руководитель портала Кирилл Вышинский был задержан. Его обвиняют в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

В последнее время на Украине участились случаи попрания прав журналистов и гражданских активистов. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол главу крымского отделения организации "Волонтеров Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Ей предъявлено обвинение в госизмене.