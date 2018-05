Слушания в Европарламенте с участием Цукерберга пройдут в закрытом режиме

БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Слушания в Европарламенте с участием основателя компании Facebook Марка Цукерберга пройдут в закрытом режиме, что вызывает сожаление, заявила в среду еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Ранее в среду спикер ЕП Антонио Таяниа сообщил, что Цукерберг принял приглашение приехать в ЕП. Встреча пройдет с участием представителей парламентских фракций.

"Рада, что Марк Цукерберг принял приглашение от ЕП и приедет в Брюссель, чтобы ответить на вопросы о конфиденциальности. Жаль, что это не будет публичное слушание", — сообщила Юрова в своем аккаунте в Twitter.

По ее словам, в этой соцсети "больше пользователей из ЕС, чем из США, и европейцы заслуживают того, чтобы знать, как используются их данные".

Ряд европарламентариев, в частности, из фракции "зеленых", высказали недовольство тем, что руководство ЕП согласилось проводить встречу в закрытом режиме.

"Учитывая глубокое недоверие, вызванное скандалом в Cambridge Analytica, эта встреча должна быть публичной. Не должно быть двойных стандартов для конгресса США и Европейского парламента", — заявил сопредседатель фракции "Зеленые – Свободный альянс Европы" Филипп Ламбертс.

В середине апреля Цукерберг выступил с показаниями на отрытых слушаниях в конгрессе США.

Ранее издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Компания получала данные от ученого Александра Когана, который разработал приложение для мессенджера this is your digital life. На основании собранных данных, исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.