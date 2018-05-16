Глава ФБР заверил сенаторов, что борется с "российским влиянием на выборы"

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй заверил сенаторов, что активно борется с "российским влиянием на выборы".

"Одним из первых дел после назначения директором я создал рабочую группу по иностранному влиянию, которая сводит вместе наше отделение контрразведки, отделение по киберугрозам, криминальный отдел и, можете ли поверить, антитеррористическое подразделение. Мы прилагаем консолидированные скоординированные усилия, что делает данный вопрос приоритетным. Мы работаем с нашими коллегами с МВБ и с международными партнерами, поскольку они тоже обеспокоены попытками вмешательства и влияния на их выборы. Мы активно работаем, сосредоточившись на 2018 году и в конечном итоге на 2020", — сказал Рэй на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената в ответ на вопрос, что конкретно делается, чтобы противостоять "российской угрозе".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".