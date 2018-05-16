"Лига" и "Движение" завершили работу над соглашением по кабмину Италии

РИМ, 16 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская партия "Лига" и "Движение 5 звезд", ведущие переговоры о создании коалиционного правительства, в среду вечером завершили работу над контрактом о совместной программе, заявил представитель "Движения" Рокко Казалино по завершении консультаций.

"В конце были аплодисменты, мы все обнялись", — сказал он журналистам.

Почти заключенный документ состоит из 40 страниц или 22 пунктов. Его отправят на согласование лидерам "Д5З" и "Лиги" Дуиджи Ди Майо и Маттео Сальвини, которые должны окончательно договориться по "шести пунктам, почти что шести строчкам", уточнил Казалино.

Во вторник вечером в прессу попал проект правительственного контракта, в котором содержались пункты о снятии санкций с России и предложении Европейскому центробанку снять с Италии 250 миллиардов евро внешнего долга. Обе политические силы, разделяющие позиции евроскептиков, выражали намерение пересмотреть финансовые отношения с ЕС вплоть до введения механизма по выходу из зоны евро. Сразу после публикации драфта соглашения онлайн-изданием Huffington Post Italia руководители "Д5З" и "Лиги" поспешили успокоить всех, заявив, что речь идет об устаревшем варианте соглашения, многие пункты которого претерпели изменения.

Окончательный текст соглашения, как утверждается, не говорит о выходе из еврозоны, причиной чему могло стать значительно падение итальянских биржевых показателей в среду. Однако промежуточный вариант документа, опубликованный в среду вечером, продолжает содержать пункт о снятии санкций с России и ее "реабилитации в качестве стратегического партнера для разрешения региональных кризисов", а также о постепенном введении "гражданского дохода", введении плоской шкалы налогообложения и ужесточении миграционных правил.

Несмотря на сближение позиций, переговоры лидеров "Движения 5 звезд" и "Лиги" не привели к объявлению единого кандидата в премьеры, хотя утечки в прессу сообщают о нескольких фигурах, которые предлагает каждая из политических сил. Итальянские СМИ сообщали, что сторонам удалось договориться, что единым кандидатом в премьеры станет фигура, не принадлежащая ни к одной из двух политических сил.

Президент Италии Серджо Маттарелла 7 мая после трех неудачных раундов консультаций о формировании правительства дал переговорам сильный импульс, заявив, что в случае, если партии не достигнут соглашения о создании политического правительства, то он сформирует "нейтральный" кабинет, который будет находиться у власти до проведения досрочных парламентских выборов предположительно в 2019 году.