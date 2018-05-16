Миротворцы ООН помогли бы решить конфликт в Донбассе, заявили в ОБСЕ

МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик считает, что привлечение миротворческих сил ООН могло бы способствовать разрешению конфликта в Донбассе.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минские соглашения в части безопасности невозможно выполнить без размещения миротворческой миссии в Донбассе. Полпред самопровозглашенной ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего выразил мнение, что ввод миротворцев ООН в Донбасс не обеспечит безопасность в регионе.

"Я уже неоднократно говорил: я думаю, что привлечение (миротворческих – ред.) сил ООН могло бы действительно способствовать решению конфликта на востоке Украины", — заявил Сайдик журналистам по итогам очередного раунда переговоров контактной группы в Минске.

Дипломат также отметил, что недавно "имел честь встречаться" в США со спецпредставителем этой страны по Украине Куртом Волкером. "И я его увижу, думаю, послезавтра и в субботу — в Вене и Братиславе. Я думаю, что его усилия необходимы (для урегулирования конфликта в Донбассе – ред.)", — сказал Сайдик.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.