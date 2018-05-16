Киев сорвал отвод сил на трех участках в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Представители Киева полностью сорвали реализацию отвода сил на трех участках в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Контактная группа по Донбассу в конце сентября 2015 года подписала соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. В сентябре 2016 года были достигнуты договоренности о разведении сил и средств на первых трех пилотных участках — в районе Петровского и Золотого. На первых двух участках сторонам конфликта удалось развести силы, у Станицы Луганской — нет.

"Сегодня в Минске одним из самых горячих вопросов повестки встречи рабочей группы по вопросам безопасности стал срыв украинской стороной реализации рамочного решения на всех трех пилотных участках разведения сил и средств", — заявил представитель ДНР в СЦКК, комментируя итоги работы в Минске подгруппы по безопасности. В ведомстве отметили, что факт срыва реализации соглашения об отводе сил также можно констатировать, основываясь на публичных данных от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Пресс-секретарь полпреда ДНР на переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина также заявила, что Киев полностью нивелировал достигнутые ранее договоренности об отводе сил. "Используя излишне тактичное поведение СММ ОБСЕ, украинская сторона полностью нивелировала достигнутые ранее договоренности об отводе тяжелого вооружения и разведении сил и средств, дискредитировала даже малейшие инициативы достигнуть перемирия", — написала она в Facebook.

По ее словам, увеличение числа нарушений режима прекращения огня, обстрелы Донецкой фильтровальной станции, срыв отвода сил в районе Станицы Луганской и продвижение украинских силовиков в районе участков разведения Петровское и Золотое — это следствие отсутствия механизмов выявления и наказания виновных.

"Первым шагом к стабилизации ситуации должны стать разработка механизмов расследования ситуации, выявления и наказания виновных в нарушениях, затем выравнивание позиций на участках разведения Петровское и Золотое, долгожданное разведение сил и средств в Станице Луганской, после чего должны быть отведены вооруженные подразделения сторон и от ДФС. Только последовательное выполнение всех достигнутых договоренностей может привести к положительным результатам на линии соприкосновения", — отметила Талакина.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.