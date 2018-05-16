Киев сорвал отвод сил на трех участках в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Представители Киева полностью сорвали реализацию отвода сил на трех участках в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Сегодня в Минске одним из самых горячих вопросов повестки встречи рабочей группы по вопросам безопасности стал срыв украинской стороной реализации рамочного решения на всех трех пилотных участках разведения сил и средств", — заявил представитель ДНР в СЦКК, комментируя итоги работы в Минске подгруппы по безопасности. В ведомстве отметили, что факт срыва реализации соглашения об отводе сил также можно констатировать, основываясь на публичных данных от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
По ее словам, увеличение числа нарушений режима прекращения огня, обстрелы Донецкой фильтровальной станции, срыв отвода сил в районе Станицы Луганской и продвижение украинских силовиков в районе участков разведения Петровское и Золотое — это следствие отсутствия механизмов выявления и наказания виновных.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.