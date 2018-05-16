В ДНР сообщили об угрозах Киева делегатам из республики на встрече в Минске

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Представители Киева на заседании политической подгруппы в Минске перешли от провокационных заявлений к прямым угрозам физической расправы в адрес представителей самопровозглашенной ДНР, заявила и. о. главы МИД республики Наталья Никонорова.

"Сегодня на заседании политической группы впервые за 87 заседаний от украинской стороны звучали не только откровенно провокационные заявления, но и прямые угрозы физической расправы и уголовного преследования", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

По ее словам, Киев "пытается разрушить хрупкий контакт между Киевом и Донбассом, который ценой невероятных усилий с нашей стороны все еще удается поддерживать в Минске".

"Пока украинские переговорщики всеми способами уклоняются от диалога и затягивают конфликт, продолжают страдать жители Донбасса… Без решений по политическим вопросам, которые являются основой для установления мира в регионе, остальные направления Минских соглашений не могут дать долгосрочного и стабильного результата", — отметила глава МИД ДНР.

Она призвала Киев прекратить провокации, как на линии соприкосновения, так и на встречах в Минске, и приступить к обсуждению порядка предоставления особого статуса Донбассу и закона об амнистии участников конфликта.