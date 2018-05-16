Эрдоган обсудил с папой римским эскалацию в секторе Газа, сообщил источник

АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с папой римским Франциском эскалацию напряженности в секторе Газа и созываемый Анкарой в этой связи чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в среду.

"Наш президент провел телефонные переговоры с папой римским, обсудив эскалацию насилия в секторе Газа. Эрдоган отметил, что бесчеловечные атаки на палестинских демонстрантов являются позорными, и сообщил Франциску о чрезвычайном саммите ОИС, который состоится в Стамбуле в пятницу в связи с этим. В ходе беседы было подчеркнуто, что нельзя оставаться безучастным к нарушениям прав палестинцев", — сообщил источник.

По его словам, Эрдоган заявил своему собеседнику о неприемлемости изменения статуса Иерусалима, который значим для трех мировых религий.

Со своей стороны, Франциск выразил глубокую скорбь из-за событий в секторе Газа, а также отметил необходимость сохранения особого статуса Иерусалима и действий мирового сообщества в этом направлении, добавил источник.

Ранее президент Турции обсудил реакцию на столкновения в секторе Газа с российским лидером Владимиром Путиным, а также с главами Палестины, Иордании, Малайзии, Кувейта, Саудовской Аравии, Катара, Индонезии, Судана, Германии и Ирана.

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.