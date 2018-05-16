Глава делегации Азербайджана в ПАСЕ обвинил ассамблею в двойных стандартах

БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов отверг обвинения в коррупции, а также заявил, что санкции отдаляют Азербайджан от организации, обвинил ассамблею в двойных стандартах.

На весенней сессии был обнародован доклад независимой группы по расследованию коррупции, который подтвердил подозрения в отношении лоббистской деятельности Азербайджана. В документе был обнародован список депутатов, которые нарушили кодекс поведения парламентария. Затем комитет про процедурам ПАСЕ определился в среду с наказанием депутатов, замешанных в коррупционном скандале. Комитет решил применить санкции к Педро Аграмунту (Испания) сроком на 10 лет, а к Сезару Флорину Преде (Румыния), Самеду Сеидову (Азербайджан) и Йорди Шукле (Испания) сроком на два года. Указанные депутаты не смогут представлять ассамблею или ее комитеты на мероприятиях третьих сторон, а также будут лишены права задавать вопросы исполнительному органу Совета Европы — комитету министров.

По словам Сеидова, санкции в отношении Азербайджана являются отражением политики "двойных стандартов".

"Неоднократно Азербайджан сталкивался с такой политикой. Поэтому эти санкции не имеют основы, это чистой воды предвзятость. В ПАСЕ есть здоровые силы, но есть и те, которые выступают предвзято. Они хотят отдалить Азербайджан от ПАСЕ. Эти санкции служат этому", — сказал Сеидов.

Представитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Сахиба Гафарова ранее назвала доклад пристрастным и необъективным, отметив, что "каждое слово должно быть взвешено, задокументировано в таком хрупком нынешнем окружении и ситуации". В свою очередь глава постоянной делегации Азербайджана Самед Сеидов, чье имя попало в отчет группы, заявил, что доклад о якобы имевшей место лоббистской деятельности страны не соответствует действительности, и подчеркнул, что "не хочет оставаться в таком ПАСЕ".