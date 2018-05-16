В Киркуке неизвестные взяли в заложники сотрудников избиркома

БАГДАД, 16 мая — РИА Новости. Вооруженные люди взяли в заложники ряд сотрудников иракской избирательной комиссии на участках в Киркуке, заявил на пресс-конференции в среду глава отдела выборов в центризбиркоме Ирака Рияд аль-Бадран.

В Ираке 12 мая прошли парламентские выборы — первые после освобождения страны от ИГ*. Провинцию Киркук на севере Ирака в октябре прошлого года вернул под свой контроль Багдад, после того как она несколько лет находилась под контролем автономного Иракского Курдистана.

"У нас есть сотрудники, ставшие заложниками вооруженных людей на участках в Киркуке", — заявил аль-Бадран, не уточнив, кто именно блокирует участки. Трансляцию пресс-конференции провел иракский телеканал IMN.

Представитель комиссии добавил, что 186 участков в провинции Киркук до сих пор не передали результаты голосования. Аль-Бадран сообщил, что окончательные результаты комиссия планирует озвучить в течение ближайших двух дней, и необходимости ручного пересчета голосов на данный момент нет. В стране впервые применялась электронная система голосования.

Представитель иракской курдской "Демократической партии" Ашвак аль-Джаф ранее перед выборами заявляла РИА Новости, что партия отказалась от участия в выборах в Киркуке из-за нестабильной обстановки в безопасности и опасности применения оружия в отношении избирателей.

Как ранее сообщалось, явка 12 мая по первоначальным подсчетам составила 44,52%, в голосовании приняли участие 10,7 миллиона человек. Согласно промежуточным результатам, опубликованным избирательной комиссией, лидирует блок "Саирун" ("Идущие") шиитского религиозного деятеля Муктады ас-Садра. Он опережает блок действующего премьер-министра Хайдера аль-Абади.

Победившей на выборах коалиции депутатов предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года. Возможен альянс нескольких коалиций.

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