Постпреды при ЛАГ одобрили проект резолюции по Иерусалиму

КАИР, 16 мая — РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) в ходе заседания в Каире на уровне постоянных представителей одобрила проект резолюции, который будет представлен на рассмотрение глав МИД панарабской организации в четверг, сообщил саудовский постпред Усама Накли.

"Сегодня был разработан и единогласно одобрен проект резолюции, который будет рассмотрен и принят в четверг на экстренном заседании глав МИД", — сказал саудовский дипломат. При этом он не стал раскрывать деталей проекта резолюции, отметив лишь, что он основан на известной позиции арабских стран по Иерусалиму.

В свою очередь, официальный представитель ЛАГ Хусам Заки сообщил, что секретариату организации было поручено разработать комплекс мер для противостояния решению США перенести посольство в Иерусалим.

"Секретариат ЛАГ получил поручение разработать план действий в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля и переносом посольства", — сказал представитель организации.

ЛАГ проводит в среду внеочередное заседание на уровне постоянных представителей стран-членов организации в связи с состоявшимся переносом посольства США в Иерусалим, а также ситуацией в секторе Газа после массовых акций протеста. В четверг в Каире соберутся главы внешнеполитических ведомств арабских стран.

Ранее панарабская организация осудила применение силы израильской армией против палестинских демонстрантов, а также заявила о незаконности действий Вашингтона по переносу посольства.