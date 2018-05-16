Постпреды при ЛАГ одобрили проект резолюции по Иерусалиму

КАИР, 16 мая — РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) в ходе заседания в Каире на уровне постоянных представителей одобрила проект резолюции, который будет представлен на рассмотрение глав МИД панарабской организации в четверг, сообщил саудовский постпред Усама Накли.
"Сегодня был разработан и единогласно одобрен проект резолюции, который будет рассмотрен и принят в четверг на экстренном заседании глав МИД", — сказал саудовский дипломат. При этом он не стал раскрывать деталей проекта резолюции, отметив лишь, что он основан на известной позиции арабских стран по Иерусалиму.
В свою очередь, официальный представитель ЛАГ Хусам Заки сообщил, что секретариату организации было поручено разработать комплекс мер для противостояния решению США перенести посольство в Иерусалим.
"Секретариат ЛАГ получил поручение разработать план действий в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля и переносом посольства", — сказал представитель организации.
Ранее панарабская организация осудила применение силы израильской армией против палестинских демонстрантов, а также заявила о незаконности действий Вашингтона по переносу посольства.