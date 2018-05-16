Инструкторы из США едут в Донбасс готовить диверсантов, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил журналистам, что представители вооруженных сил США едут в Донбасс готовить диверсионно-разведывательные группы украинских силовиков.

"В период с 16 по 17 мая 2018 года в зону Операций объединенных сил (ООС) запланирована рабочая поездка представителей Сил специальных операций (ССО) ВС США на Украине. По нашим данным, делегация прибыла в зону проведения военной операции для проведения инструктажа с командирами подразделений и подготовки ряда диверсионно-разведывательных групп", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что,по данным оборонного ведомства республики, после прохождения подготовки диверсанты будут заниматься организаций провокаций на линии соприкосновения.