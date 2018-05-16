ВСУ более тысячи раз нарушили "пасхальное" перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Украинские силовики более 1,1 тысячи раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за 48 дней действия "пасхального" перемирия, погибли пять человек, более 30 получили ранения, заявил в среду представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Всего за 48 дней пасхального перемирия зафиксировано 1106 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины. Погибли пять мирных жителей, 31 получил ранение. Повреждено 153 и разрушено семь домостроений и 16 объектов инфраструктуры", — заявили в представительстве ДНР в СЦКК журналистам.

По данным ведомства, подгруппа по безопасности в Донбассе обсудила в Минске общую ситуацию в регионе и дополнительные меры контроля за соблюдением перемирия. Кроме того, были озвучены данные о динамике нарушений режима прекращения огня. Переговоры продолжаются. Также среди основных тем — срыв Киевом процесса отвода сил на линии соприкосновения и ситуация с Донецкой фильтровальной станцией, добавили в представительстве ДНР в СЦКК.