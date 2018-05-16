Во Франции из больницы сбежал опасный заключенный

ПАРИЖ, 16 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Опасный заключенный сбежал утром в среду из больницы города Брест, на его поиски брошена жандармерия, для его поимки введен специальный план "Ястреб", передает телеканал BFMTV.

Молодого человека в возрасте 21 года, осужденного за кражу, привезли в больницу, откуда он смог сбежать при помощи сообщников.

Отмечается, что сбежавший имеет в личном деле отметку о статусе человека, потенциально представляющего угрозу безопасности (статус "fiche S"). Такой статус он получил за радикализацию.

Для поисков беглеца активирован план "Ястреб" (Epervier) — операция жандармерии для перехвата сбежавших людей.