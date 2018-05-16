Попытка номер два: посольство Гватемалы переехало в Иерусалим

ИЕРУСАЛИМ, 16 мая — РИА Новости. Гватемала стала первой центральноамериканской страной, перенесшей посольство из Тель-Авива в Иерусалим, и второй в мире после США. Церемония открытия прошла стремительно, не сопровождалась какими-либо протестами, а обе стороны отметили "исторический" момент события.
Управились за полчаса
Открытие посольства в присутствии прессы заняло всего полчаса, в отличие от пышной и обстоятельной церемонии открытия посольства США, состоявшейся в понедельник. Число гостей, опять же, не шло ни в какое сравнение — небольшой офис, который заняло посольство, просто не мог вместить более ста человек, в отличие от территории вокруг посольства США, где церемонию посетили более 800 человек. Тема посольства США регулярно всплывала в речах выступающих в среду, а своим присутствием церемонию почтил и посол США Дэвид Фридман.
Гватемальская сторона была представлена послом Сарой Солис, главой МИД Сандрой Ховель и лично прибывшим на церемонию президентом Джимми Моралесом. Все они, обращаясь к гостям исключительно на испанском языке, подчеркивали важность момента.
"Шалом! Buenos dias (добрый день – ред.). Это все, что я знаю на испанском языке", — начал свою речь израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он назвал "экстраординарными" отношения Израиля и Гватемалы и заявил, что центральноамериканская страна "всегда среди первых", хотя и признала Израиль второй в мире после США. В своей короткой речи премьер среди достижений двусторонних отношений отметил наличие рядом с посольством улицы Гватемалы. "Она тут совсем рядом, примерно в километре", — отметил премьер. "Давайте сделаем так, чтобы улиц Гватемалы в мире было больше", — заявил Нетаньяху.
Гватемала в декабре была одной из девяти стран, проголосовавших против резолюции Генассамблеи ООН о непризнании Иерусалима столицей Израиля.
Офис посольства открыт на одном из этажей здания Технопарка на юге Иерусалима. Сотрудник дипмиссии ранее сообщил РИА Новости, что данный офис временный, и посольство сейчас в поисках постоянного здания. В офисе есть стойка приемной, за которой установлены флаги Израиля и Гватемалы, и несколько кабинетов.
Попытка номер два
Центральноамериканская страна открыла посольство в Иерусалиме ещё в 1959 году, став "пионером", однако вскоре ей пришлось закрыть дипмиссию из-за международного давления. С тех пор посольство функционировало в Тель-Авиве.
Мэр Иерусалима Нир Баракат во вторник поблагодарил Моралеса за "смелый" шаг по переносу дипмиссии и призвал другие страны поступить так же и перенести посольства в Иерусалим.
Без протестов
Первой страной, перенесшей посольство из Тель-Авива в Иерусалим, стали США. Это решение вызвало критику и осуждение ряда стран и партнёров Вашингтона. Церемония открытия дипмиссии состоялась в понедельник и сопровождалась небольшой стычкой противников такого шага с арабской и иудейской сторон с полицией.
Охрану гватемальского посольства в среду обеспечивали несколько военных и полиция, но никаких ограничений передвижения для публики и перекрытий дорог не наблюдается.
В течение среды ожидаются официальные встречи Нетаньяху с Моралесом и главой МИД Гватемалы и официальный прием для гватемальской делегации в фешенебельном отеле King David. В конце дня семейные четы Нетаньяху и Моралес отужинают в резиденции израильского премьера в Иерусалиме.
Гватемала не последняя
Представитель МИД Израиля ранее сообщил РИА Новости, что ещё как минимум три страны намерены перенести посольства в Иерусалим.
Остальные страны пока держат посольства в Тель-Авиве из-за неурегулированности статуса Иерусалима, на восточные районы и исторический центр которого претендуют палестинцы.