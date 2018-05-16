Попытка номер два: посольство Гватемалы переехало в Иерусалим

ИЕРУСАЛИМ, 16 мая — РИА Новости. Гватемала стала первой центральноамериканской страной, перенесшей посольство из Тель-Авива в Иерусалим, и второй в мире после США. Церемония открытия прошла стремительно, не сопровождалась какими-либо протестами, а обе стороны отметили "исторический" момент события.

Управились за полчаса

Открытие посольства в присутствии прессы заняло всего полчаса, в отличие от пышной и обстоятельной церемонии открытия посольства США, состоявшейся в понедельник. Число гостей, опять же, не шло ни в какое сравнение — небольшой офис, который заняло посольство, просто не мог вместить более ста человек, в отличие от территории вокруг посольства США, где церемонию посетили более 800 человек. Тема посольства США регулярно всплывала в речах выступающих в среду, а своим присутствием церемонию почтил и посол США Дэвид Фридман.

Гватемальская сторона была представлена послом Сарой Солис, главой МИД Сандрой Ховель и лично прибывшим на церемонию президентом Джимми Моралесом. Все они, обращаясь к гостям исключительно на испанском языке, подчеркивали важность момента.

"Гватемалу и Израиль объединяют более 70 лет дружбы. В 1948 году, когда возникло новое государство Израиль, США и Гватемала выразили свою поддержку… Я уверен, что перенос посольства в этот город (Иерусалим – ред.) усилил отношения между нашими странами … Гватемала и Израиль навсегда едины", — заявил президент Гватемалы Джимми Моралес.

"Шалом! Buenos dias (добрый день – ред.). Это все, что я знаю на испанском языке", — начал свою речь израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он назвал "экстраординарными" отношения Израиля и Гватемалы и заявил, что центральноамериканская страна "всегда среди первых", хотя и признала Израиль второй в мире после США. В своей короткой речи премьер среди достижений двусторонних отношений отметил наличие рядом с посольством улицы Гватемалы. "Она тут совсем рядом, примерно в километре", — отметил премьер. "Давайте сделаем так, чтобы улиц Гватемалы в мире было больше", — заявил Нетаньяху.

Отметил Нетаньяху и активную роль постпреда Гватемалы в ООН, активно лоббировавшего позиции Израиля.

Гватемала в декабре была одной из девяти стран, проголосовавших против резолюции Генассамблеи ООН о непризнании Иерусалима столицей Израиля.

Офис посольства открыт на одном из этажей здания Технопарка на юге Иерусалима. Сотрудник дипмиссии ранее сообщил РИА Новости, что данный офис временный, и посольство сейчас в поисках постоянного здания. В офисе есть стойка приемной, за которой установлены флаги Израиля и Гватемалы, и несколько кабинетов.

Попытка номер два

Центральноамериканская страна открыла посольство в Иерусалиме ещё в 1959 году, став "пионером", однако вскоре ей пришлось закрыть дипмиссию из-за международного давления. С тех пор посольство функционировало в Тель-Авиве.

Как долго будет работать посольство в Иерусалиме на этот раз — загадка.

Мэр Иерусалима Нир Баракат во вторник поблагодарил Моралеса за "смелый" шаг по переносу дипмиссии и призвал другие страны поступить так же и перенести посольства в Иерусалим.

Без протестов



Первой страной, перенесшей посольство из Тель-Авива в Иерусалим, стали США. Это решение вызвало критику и осуждение ряда стран и партнёров Вашингтона. Церемония открытия дипмиссии состоялась в понедельник и сопровождалась небольшой стычкой противников такого шага с арабской и иудейской сторон с полицией.

Охрану гватемальского посольства в среду обеспечивали несколько военных и полиция, но никаких ограничений передвижения для публики и перекрытий дорог не наблюдается.

Обошлось и без демонстраций и протестов — в районе Технопарка в Иерусалиме обстановка будничная и спокойная.

В течение среды ожидаются официальные встречи Нетаньяху с Моралесом и главой МИД Гватемалы и официальный прием для гватемальской делегации в фешенебельном отеле King David. В конце дня семейные четы Нетаньяху и Моралес отужинают в резиденции израильского премьера в Иерусалиме.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Протестующие в разных странах требовали остановить насилие в Газе

Гватемала не последняя

Третьей страной, решившей перенести посольство, стал Парагвай, открытие его дипмиссии назначено на конец мая. Кроме того, Чехия до конца мая откроет в Иерусалиме почетное консульство, а позднее в 2018 году — Чешский дом, предназначенный для торгово-экономических и культурных акций, сообщил в понедельник чешский премьер Андрей Бабиш.

Представитель МИД Израиля ранее сообщил РИА Новости, что ещё как минимум три страны намерены перенести посольства в Иерусалим.

Остальные страны пока держат посольства в Тель-Авиве из-за неурегулированности статуса Иерусалима, на восточные районы и исторический центр которого претендуют палестинцы.