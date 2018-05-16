В ДНР два человека пострадали при взрыве гранаты

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве гранаты в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Торез, сообщили в среду в МВД ДНР.

"В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение, что в хирургическое отделение с диагнозом "проникающее взрывное ранение брюшной полости" госпитализирован 30-летний горожанин, а также оказана медицинская помощь 58-летнему местному жителю, который поступил с диагнозом "инородные тела правой голени", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

По данным следствия, взрыв произошел во дворе частного дома, где находились четыре человека.

"Как пояснил стражам порядка 58-летний пострадавший, к нему домой пришли трое друзей. Хозяин жилища похвастался, что у него дома есть граната. Тридцатилетний гость засомневался в подлинности боеприпаса и выдернул чеку. Отброшенный вовремя боеприпас взорвался на клумбе. От взрыва пострадали только двое из четверых присутствующих, а также окна и стены домовладения", — добавили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное хранение боеприпасов", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.