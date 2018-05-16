В израильской армии рассказали об обстановке у границы с сектором Газа

ИЕРУСАЛИМ, 16 мая — РИА Новости. Обстановка на границе Израиля с сектором Газа в среду спокойная, но израильская армия остается в полной готовности к любому новому обострению ситуации, заявил РИА Новости представитель армии по связям с арабскими СМИ Авихай Эдри.

"Сейчас обстановка спокойная, но армия приведена в боеготовность и готова ко всем вариантам. Поэтому ХАМАС не удалось осуществить свою цель с маршем", — заявил Эдри.

Он добавил, что израильская сторона не считает действия палестинцев мирными. По словам Эдри, среди участников акций "смутьяны и провокаторы" и "много членов ХАМАС".

"У нас есть доказывающие это документы — от разведки и не только. По фотографиям и действиям участников очевидно, что они не сторонники мира, стремящиеся убедить Израиль открыть границу, будто они ищут работу", — сказал представитель.

Эдри при этом отметил, что дальнейшая эскалация не входит ни в чьи интересы.

"Мы думаем, что ухудшение ситуации ни в чьих интересах. Мы следим за происходящим в секторе Газа в плане жертв и обвинений в наш адрес в связи с этим, однако с полной уверенностью мы возлагаем полную ответственность за это на ХАМАС", — отметил пресс-секретарь.

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

ХАМАС, внесенный в Израиле в списки террористических организаций, с 2007 года правит в секторе Газа, который после переворота живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, регулярных военных конфликтов с еврейским государством и ухудшающейся социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег через институты Палестинской национальной администрации, включая кабинет министров во главе с Рами Хамдаллой, пользующийся международным признанием и поддержкой.