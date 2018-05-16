Один пострадавший в ходе нападения в Париже остается в больнице

ПАРИЖ, 16 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. Один пострадавший в ходе нападения в Париже в прошлую субботу остается в больнице, трое других выписаны, сообщил в среду глава МВД Франции Жерар Коллон.
"Один из пострадавших по-прежнему находится в больнице. Я к нему приезжал два раза. Речь идет об иностранном туристе из Люксембурга китайского происхождения", — сказал Коллон в эфире радиостанции RTL.
По словам главы МВД, турист был прооперирован два раза, сейчас чувствует себя хорошо и сможет выйти из больницы где-то через неделю.
"Трое других пострадавших выписаны из больницы: два китайских туриста и женщина, которая была легко ранена", — рассказал министр внутренних дел Франции.