В Совфеде назвали Мэй помехой для улучшения отношений с Британией

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пока премьер-министром Великобритании остается Тереза Мэй, России не приходится рассчитывать на улучшение отношений, которые сейчас находятся на наихудшем уровне за всю историю, в том числе, после "дела Скрипалей", заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается отношений между Россией и Великобританией, они действительно находятся, наверно, за всю историю на наихудшем уровне. И я считаю, что пока у власти будут люди, которые раскручивают русофобию, которые пропитаны этой антироссийской политикой, рассчитывать в ближайшее время на улучшение отношений не приходится. Я имею в виду и Терезу Мэй, и ее кабинет, и других людей, которые пытаются встать в авангарде русофобской политики, внести свой вклад в борьбу с Россией такими нечистоплотными методами", — сказала Матвиенко, говоря о так называемом "деле Скрипалей".

Вместе с тем, по мнению спикера Совфеда, между Россией и Великобританией нет ничего, что могло бы воспрепятствовать улучшению отношений. "Это вопрос политической воли. Полагаю, что такое время придет, безусловно", — отметила она.

Матвиенко также заявила, что Россия не позволит "замять эту историю (дело Скрипалей — ред.)". "Мы настаивали и будем настаивать на объективном расследовании и нахождении реальных виновников всей этой истории", — подчеркнула сенатор.

"Еще раз — это была провокация, продуманная, спланированная, но спланированная плохо, поэтому все последствия этого сегодня выходят наружу", — считает спикер Совфеда.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

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