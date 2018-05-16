У США не было причин для переноса посольства в Иерусалим, заявила Матвиенко

Иллюминация с флагами США и Израиля в Иерусалиме в связи с переносом посольства США из Тель-Авива

Иллюминация с флагами США и Израиля в Иерусалиме в связи с переносом посольства США из Тель-Авива

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. США привели к "взрыву" ситуации на Ближнем Востоке, приняв безосновательное решение о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Какая необходимость была срочно, немедленно переносить посольство США в Иерусалим? Статус Иерусалима также определен многими международными актами, резолюциями Совета Безопасности ООН, не было никаких причин его нарушать. Давайте зададим вопрос, перенос посольства укрепит мир и стабильность на Ближнем Востоке? Он что, поможет в ближневосточном урегулировании? Создаст условия для более устойчивого мира между Израилем и Палестиной? Конечно же, нет", — сказала Матвиенко.

"Очевидно, что это вновь взорвало ситуацию, привело к такому количеству жертв и пострадавших. Кто-то должен нести ответственность за такого рода действия", — отметила она.

Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. Число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа палестинцев возросло до 61. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.