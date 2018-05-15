Эксперты не исключили гибели подлодки "Сан-Хуан" в результате атаки

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая – РИА Новости. Комиссия аргентинского национального конгресса рассматривает различные варианты причин гибели подлодки ВМС "Сан-Хуан", включая возможность атаки, сообщила во вторник РИА Новости сенатор Магдалена Одарда.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

"Мы не исключаем гипотезы о возможной внешней атаке", — сказала сенатор Одарда.

При этом она отметила свое несогласие с правительством Аргентины, которое отрицает возможность атаки. "Они (исполнительная власть) уже выступают за то, чтобы закрыть расследование, решив, что речь идет о взрыве из-за рокового инцидента без какой-либо ответственности тех, кто сейчас руководит вооруженными силами, в первую очередь министра обороны", — сказала Одарда.

В поисках субмарины участвовали ВМС Аргентины и иностранные корабли, в том числе судно ВМФ России "Янтарь", которое прекратило поиски только в апреле 2018 года. Установить местонахождение "Сан-Хуана" пока так и не удалось.