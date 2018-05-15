В ЛНР рассказали, что планируют обсудить на переговорах в Минске

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (169)

ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что на встрече контактной группы в Минске планируют обсудить обмен пленными, выплаты пенсий, нарушения условий разведения сил и средств, особый статус Донбасса.

"Главными темами переговоров в Минске 16 мая станут нарушения ВСУ в местах разведения военных формирований, согласование списков обмена пленными, восстановление системы выплаты пенсий пенсионерам республик и подтверждение особого статуса для республик Донбасса", — заявил Мирошник.

По его словам, переговоры пройдут 16 мая на фоне увеличения обстрелов на линии соприкосновения. Представитель ЛНР считает, что такие действия являются преднамеренной политикой Киева, которая идет вразрез с минскими соглашениями и подписанными ранее договоренностями в сфере безопасности.