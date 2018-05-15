Рябков обсудил с французским коллегой перспективы реализации СВПД

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и директор кабинета министра Европы и иностранных дел Франции Эммануэль Бонн обсудили перспективы дальнейшего выполнения Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе, сообщает МИД РФ.

"В центре внимания были перспективы дальнейшей реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в свете выхода из него США. С российской стороны была подчеркнута приверженность выполнению договоренности", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющим план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.

Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.