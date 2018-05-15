Меркель и Нетаньяху выразили озабоченность по поводу действий Ирана в Сирии

БЕРЛИН, 15 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразили озабоченность по поводу "дестабилизирующей роли" Ирана в Сирии, Ираке и Йемене, а также иранской баллистической программы.

"Оба (лидера) с большой озабоченностью отнеслись к баллистической ракетной программе Ирана, а также к дестабилизирующей роли, которую Иран играет в регионе, в том числе в Сирии, Ираке и Йемене", — говорится в опубликованном заявлении кабмина ФРГ.

В заявлении подчеркивается, что Меркель заявила израильскому коллеге о том, что ФРГ, Франция и Великобритания поддерживают соглашение по атому, пока Иран выполняет обязательства в рамках этого договора.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющим план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.

Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.