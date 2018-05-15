Меркель и Нетаньяху выразили озабоченность по поводу действий Ирана в Сирии

БЕРЛИН, 15 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразили озабоченность по поводу "дестабилизирующей роли" Ирана в Сирии, Ираке и Йемене, а также иранской баллистической программы.
В заявлении подчеркивается, что Меркель заявила израильскому коллеге о том, что ФРГ, Франция и Великобритания поддерживают соглашение по атому, пока Иран выполняет обязательства в рамках этого договора.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющим план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.
Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.