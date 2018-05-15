Новый глава женералитета Каталонии предложил диалог правительству Испании

МАДРИД, 15 мая – РИА Новости. Новый глава женералитета Каталонии Ким Торра заявил, что предлагает диалог испанскому правительству, при этом считает себя лишь "исполняющим обязанности".

"Главная цель этого правительства – предложить диалог испанскому правительству. Глава кабинета Мариано Рахой назовет день и час. Вторая цель – закончить приостановку самоуправления в Каталонии", — заявил Торра в Берлине на совместной пресс-конференции с его предшественником на этом посту Карлесом Пучдемоном. Трансляцию пресс-конференции ведет телеканал 24 Horas

Он призвал испанские власти "начать диалог и найти политическое решение политическому конфликту".

Торра вновь назвал Пучдемона, смещенного с поста Рахоем в конце октября, "законным председателем правительства", призвал испанское правительство "уважать результаты выборов 21 декабря". "До этих пор я исполняющий обязанности председатель правительства… Мы будем править для всей Каталонии ", — сказал он.

"Мы твердо требуем, чтобы испанское правительство прекратило применение 155 статьи конституции (которая позволила Мадриду ввести прямое правление в автономном сообществе после незаконного референдума и провозглашения независимости каталонским парламентом – ред.) и (вернуло региональным властям – ред.) контроль над финансами. Надеюсь, что господин Рахой, остальные партии и "коалиция статьи 155" (Народная партия, Испанская соцпартия и "Граждане") примут это предложение", — добавил глава каталонского правительства.

Пучдемон со своей стороны заявил, что "Каталония находится в хороших руках", имея в виду утверждение Торры главой женералитета, которого он сам и предложил на этот пост. Пучдемон, который во вторник давал показания в немецкой прокуратуре в связи с ордером на его экстрадицию, также призвал испанские власти к переговорам.

"Единственный инструмент для разрешения конфликта – политический, демократия. Весь Европейский союз должен быть задействован", — сказал экс-глава женералитета.

Торра заявил, что сторонники независимости "никогда не сдадутся". "Мы не оставим наших усилий, чтобы утвердить председателя Пучдемона. Будем работать, чтобы восстановить законное правительство", — добавил он.

Торра заявил также, что помимо "восстановления" в должности Пучдемона необходимо, чтобы "вернулись все советники, отстраненные от власти" в результате применения 155 статьи.

Парламент Каталонии 14 мая утвердил во втором туре голосования одного из самых радикальных представителей сепаратистского движения представителя партии "Вместе за Каталонию" Кима Торру главой каталонского правительства. В своем программном выступлении Торра призывал "выполнить мандат 1 октября" (1 октября 2017 года в Каталонии состоялся незаконный референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% из которых проголосовали за независимое государство) и создать "республику для всех".