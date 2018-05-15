В КНДР намерены присоединиться к усилиям по запрету ядерных испытаний

ЖЕНЕВА, 15 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Северная Корея выразила готовность присоединиться к международным усилиям по полному запрещению ядерных испытаний, заявил, выступая на конференции по разоружению в Женеве постпред КНДР Хан Тай-Сон.
"Корейская Народно-Демократическая Республика примет участие в международных усилиях по полному запрету ядерных испытаний", — заявил он.
Представитель КНДР отметил, что прекращения ядерных испытаний, а также закрытие ядерного реактора являются важными процессами для глобального разоружения.