Еда даром: история жительницы Бишкека, занимающейся фудшерингом

БИШКЕК, 15 мая – РИА Новости. Движение фудшеринга в мире набирает обороты. Его последователи забирают в магазинах и ресторанах продукты с истекающим сроком годности. Для них не важно, кому в итоге достанется еда, главное — не дать ей испортиться.

По разным оценкам, в мире выбрасывается от трети до половины произведенных продуктов — примерно 1,5 миллиарда тонн в год. Между тем, эта еда пригодна для употребления.

В Киргизии фудшеринг носит социальный характер: пищу отдают нуждающимся — пенсионерам, людям, которые просят милостыню, и малообеспеченным семьям.

Жительница Бишкека Нургуль Осмонова и ее друзья стали заниматься фудшерингом больше года назад. Девушка работает программистом в иностранной компании, а в свободное время раздает еду на улицах киргизской столицы.

Корреспондент Sputnik Кыргызстан встретился с Нургуль и снял видеосюжет о том, как происходит раздача еды.

Нургуль и ее единомышленники сотрудничают не только с крупными торговыми марками. Часто к ним обращаются простые граждане, которые просят забрать и раздать еду, оставшуюся после праздников.

"Недавно нас попросили забрать шорпо, боорсоки и мясо. Мы забрали, потом ездили — раздавали… Многие удивляются тому, что за еду не надо платить, и пытаются все-таки дать нам денег в знак благодарности", — рассказала Осмонова.

В прошлом году активисты раздали около 300 килограммов еды. Они призывают всех сограждан следовать этому примеру и делиться продуктами, вместо того, чтобы выбрасывать.

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