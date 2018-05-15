В Чечне ответили на критику в МИД Франции позиции Кадырова по ЧП в Париже

ГРОЗНЫЙ, 15 мая — РИА Новости. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов ответил французской поговоркой министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, ранее критически высказавшемуся в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с нападением выходца из Чечни в Париже.

В субботу вечером недалеко от Парижской оперы мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения один человек получил смертельные ранения. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника, которым оказался 20-летний Хамзат Азимов. Он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство.

В своем Telegram-канале Кадыров отметил, что формирование личности, взглядов и убеждений нападавшего происходило во Франции, которая и несет ответственность за его действия. Ле Дриан назвал позицию Кадырова недопустимой и заявил, что в Париже не хотят "получать уроки от диктатора", который "прекрасно знает о тысячах чеченцев, воюющих на стороне ИГ*".

"Что касается смешных утверждений Ле Дриана о "диктаторе", могу ответить ему французской поговоркой: "A beau mentir qui vient de loin" — "Тому лгать легко, кто был далеко". Если внешнеполитическое ведомство Франции возглавляет полный профан, абсолютно не владеющий ситуацией в мире, да еще и законченный лицемер, то это беда для Франции", — написал спикер на своей станице в соцсети Mylistory.

Даудов отметил, что если и были в составе ИГ* тысячи чеченцев, "то большинство из них приехали в Сирию из Франции и других стран Западной Европы". "Именно европейские спецслужбы способствовали массовому оттоку в ряды ИГИЛ* молодых представителей чеченского и других кавказских народов", — утверждает спикер.

В Сирии, действительно, есть чеченцы, "но их не тысячи, а один батальон военной полиции, который в составе контингента российской армии находится там по просьбе законных сирийских властей", заметил Даудов. Он напомнил и "о других чеченцах в Сирии" — в лице благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который, по его словам, уже более двух лет ежедневно обеспечивает питанием и медикаментами более 10 тысяч человек. "И ключевую роль в этих процессах играет именно Рамзан Кадыров", — заметил Даудов.

*Террористическая организация, запрещенная в России