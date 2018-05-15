ЛОНДОН, 15 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские парламентарии при изучении "дела Скрипалей" слепо верят информации, предоставляемой разведкой, заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

Ранее в среду посол провел первую за продолжительное время встречу с членами парламентской группы по России.

"Складывается впечатление, что они слепо верят той информации, которую распространяет разведка, утверждениям, которые они услышали от руководителя контрразведки господина Паркера. И, к сожалению, они оперируют этой информацией. С недоверием относятся к нашим аргументам, но есть некоторые вещи, которые относятся к международному праву, и это является сильной стороной нашей аргументации. Но они (парламентарии) оперируют своими представлениями и тем, что им подается на официальном уровне", — сказал посол журналистам.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Председателем межпартийной парламентской группы по России является Крис Брайант, известный своими резкими высказываниями в адрес РФ.

Ранее представитель посольства РФ сообщил РИА Новости, что инициатива встречи с депутатами парламента исходит от российской стороны. По его словам, "в контексте острой ситуации в российско-британских отношениях на фоне отравления Сергея и Юлии Скрипалей, убийства Николая Глушкова и участия Великобритании в незаконной военной операции против Сирии британским парламентариям важно ознакомиться с российской точкой зрения из первых рук".