Трамп заявил, что "российское расследование" не смогло понизить его рейтинг

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "российское расследование" не смогло понизить его рейтинг, несмотря на усилия "фейковых СМИ".

"Можете поверить, что со всеми этими придуманными публикациями без источников, которые я получаю от фейковых СМИ, вместе с российской охотой на ведьм на 10 миллионов долларов — а сговора нет! — у меня все равно лучшие цифры по опросам за год. Многие СМИ могут быть коррумпированы, но народ действительно понимает, в чем дело", — написал Трамп в Twitter

Деятельность Трампа, по данным различных усредненных показателей опросов, одобряют около 42% американцев, в то время как 52% ее не одобряют.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, которые Россия отрицает, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведет независимый прокурор Роберт Мюллер, также расследование идет в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".