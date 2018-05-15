Лидеры ЕС в Софии могут поддержать линию "евротройки" по сохранению СВПД

БРЮССЕЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Основой для обсуждения ситуации вокруг иранской ядерной сделки на неформальной встрече лидеров ЕС в Софии в среду может стать совместное заявление Франции, Британии и ФРГ, в котором есть отсылка к необходимости обсуждать вопрос, в том числе, иранской ракетной программы, заявил во вторник источник в структурах ЕС.

После решения США выйти из ядерной сделки и восстановить санкции против Ирана лидеры Франции, Британии и ФРГ выступили 8 мая с общим заявлением, в котором высказались за сохранение соглашения, при этом призвав к обсуждению других вызывающих озабоченности вопросов, связанных с Ираном, в частности, его ракетной программы и политики Тегерана в Сирии.

По словам источника, он ожидает, что страны ЕС выскажут поддержку "линии, выраженной "евротройкой".

"В этом заявлении есть отсылка к диалогу, который уже был начат, в том числе с другими участниками договора и региональными партнерами, по вопросу баллистических ракет, стабильности в регионе и роли Ирана в этом регионе, будущего СВПД. Я думаю, что это будет частью послания этого саммита", — сказал журналистам источник.

Он отметил, что ближайшим приоритетом остается сохранение соглашения.

Ранее представители ЕС подтверждали позицию, что обсуждение любых озабоченностей, связанных с политикой Ирана в регионе и его ракетной программой, должно происходить вне рамок соглашения по атому.