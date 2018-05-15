СМИ сообщили о десяти пострадавших при аварии парома в Стамбуле

АНКАРА, 15 мая — РИА Новости, Алёна Палажченко. Десять человек пострадали при аварии парома, совершавшего рейс между городом Ялова и стамбульским районом Пендик, сообщает во вторник газета Hurriyet.

Инцидент произошел в 14:45 мск. Из-за технической неисправности паром не смог затормозить при приближении к пристани и врезался в нее, отмечает издание.

В результате инцидента десять человек получили легкие ранения, часть из них была доставлена в больницу, другим пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

Начато расследование происшествия.