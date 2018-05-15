В ДНР сообщили о повреждении очистных сооружений в Горловке из-за обстрела

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (168)

Стела на въезде в Горловку. Архивное фото

Стела на въезде в Горловку. Архивное фото

ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Очистные сооружения водоканала в городе Горловка повреждены во вторник в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня утром артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ подвергся населенный пункт Гольмовский (окраина города Горловки-ред.)… в результате обстрела повреждения получили очистные сооружения городского водоканала… повреждено остекление, наружное освещение и кровля котельной", — заявил представитель ведомства.

Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что в ходе данного обстрела украинские силовики выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра.