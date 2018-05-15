У берегов Финляндии кит снова попал в сети

ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая — РИА Новости. Горбатый кит, которого 12 мая сотрудники береговой охраны Финляндии вызволяли из рыболовецких сетей в районе Берго в Остроботнии, снова попал в сети, но уже южнее, в районе города Раума, сообщает береговая охрана Финляндии во вторник в Twitter.
#Valen är samma val #Lotta som var i behov av hjälp i lördags utanför #Vasa. I Vasa var sikryssjan grön till färgen, dagens laxryssja var orange.— Merivartiosto — LSMV (@meriraja) 15 мая 2018 г.
Efter att blivit räddad från ryssjan i dag verkade Lotta välbehållen och fortsatte sin färd. #Raumo pic.twitter.com/0fmB0IckOc
Киты в Балтийском море — чрезвычайно редкое явление.
Финские спасатели назвали кита Лотта, потому что 12 мая по церковному календарю отмечают именины Лотты.
Согласно финским законам, приближаться к китам запрещено, а в случае их обнаружения необходимо уведомить об этом власти.
Горбатый кит — морское млекопитающее семейства полосатиковых китов подотряда усатых китов. Своё название получил либо из-за спинного плавника, формой напоминающего горб, либо от привычки при плавании сильно выгибать спину. Средняя длина тела взрослой особи: 14,5 метра для самок, 13,5 метра для самцов. Средняя масса горбатого кита — 30 тонн. Обитает в основном в Атлантике и Тихом океане.