Москалькова прокомментировала нападение в Париже

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. У террориста нет национальности, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря о Хамзате Азимове, который в Париже напал на прохожих с ножом.

"Я поддерживаю общий подход, что у террориста нет национальности. И подчеркивать национальность террориста — это покушаться на эмоциональное достоинство народа. Поэтому абсолютно согласна здесь с Рамзаном Ахматовичем (Кадыровым), его протест направлен на защиту нравственных интересов народа в целом", — заявила Москалькова во вторник в ходе заседания комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В субботу вечером недалеко от Парижской оперы мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения один человек получил смертельные ранения. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника, которым оказался 20-летний Хамзат Азимов. Он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство.