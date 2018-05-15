Посольство пытается определить масштаб задержаний россиян в Британии

ЛОНДОН, 15 мая — РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ выясняет, насколько массовый характер носят задержания и допросы россиян на британской границе, в случае дискриминации готово поставить вопрос перед Форин-офисом, говорится в переданном в РИА Новости заявлении представителя дипмиссии.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

Отвечая на просьбы журналистов пояснить вчерашнее заявление о том, что в посольство стали поступать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах британскими пограничниками и полицейскими российских граждан, представитель посольства сообщил, что информация основана на сведениях, поступающих от пассажиров международных рейсов в лондонских аэропортах, прибывающих из России или вылетающих в Россию. Накануне диппредставительство попросило сообщать о таких инцидентах.

"Речь идет о нескольких видах практики, которые ранее встречались редко, но существенно участились начиная с марта этого года: отделение россиян (в том числе постоянно проживающих в Великобритании и даже имеющих одновременно британское гражданство) от общей массы пассажиров, выборочный досмотр багажа, длительные, дольше разумно необходимого, собеседования как в пункте пересечения границы, так и в других помещениях аэропорта, в том числе на выходах на посадку и в "рукаве" при входе в самолет и выходе из него", — говорится в заявлении.

Представитель посольства отметил, что о конкретных случаях отказа во въезде россиянам с действующей визой дипмиссии неизвестно, хотя, по его словам, "характер действий британских представителей власти не способствует тому, чтобы люди открыто рассказывали о своем негативном опыте".

"Обращение посольства к гражданам связано с тем, что для нас важно понять, насколько массовый характер имеют эти меры (на основании имеющихся у нас заявлений создается впечатление, что такая практика стала обычной). Если речь идет о дискриминации по признаку гражданства или страны происхождения, мы будем ставить этот вопрос перед МИД Великобритании", — подчеркнул он.

Он напомнил, что после начала "дела Скрипалей" премьер-министр Тереза Мэй анонсировала "более жесткие проверки на границе". "До сих пор принятые меры больше напоминают демонстративное давление на россиян и Россию, нежели повышение эффективности пограничной и таможенной служб", — считает представитель посольства.

"30 марта силами британской пограничной службы и таможни было досмотрено воздушное судно, совершавшее рейс "Аэрофлота" 2582/2583 Москва-Лондон-Москва. Объяснение нам дали нескладное: якобы искали запрещенные к ввозу предметы, хотя на деле самолет готовился к вылету в Москву и давно высадил пассажиров, а британские сотрудники пытались провести досмотр в отсутствие командира судна. Мы не можем давать имена и контакты связывавшихся с нами россиян, но любой журналист может провести блиц-опрос в аэропорту или среди тех, кто часто летает из Москвы в Лондон. Думаем, что свидетелей "особого обращения" будет найти несложно", — добавил представитель посольства.