Афганские военные отразили наступление талибов* на город Фарах

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бойцы силовых структур Афганистана при поддержке американских ВВС отразили наступление отрядов радикального движения "Талибан"* на административный центр провинции Фарах на западе страны, говорится в сообщении командования миссии НАТО в Афганистане.

"Город Фарах остается под контролем правительственных сил. Национальные силы безопасности Афганистана при поддержке командования сил США в Афганистане, авиации, включая самолеты ВВС США A-10, ведут наступление против талибов", — говорится в сообщении, опубликованном на странице миссии в Twitter.

Ранее сообщалось, что рано утром в четверг талибы начали наступление в провинции Фарах, вступив в ожесточенные столкновения с правительственными войсками. Министерство обороны страны сообщило о ликвидации восьми боевиков в ходе боев.

Представитель минобороны Афганистана Мохаммад Радманиш предположил, что ситуация будет взята под контроль к вечеру. Он также подтвердил, что в наступлении на Фарах принимают участие крупные силы талибов.

Ранее агентство Khaama Press сообщило, что власти Афганистана направили в Фарах подразделения спецназа, чтобы дать отпор боевикам. Телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Наджиба Даниша сообщил, что нападавшим не удалось захватить ни одного правительственного здания.

*Террористическая организация, запрещенная в России