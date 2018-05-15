Афганские военные отразили наступление талибов* на город Фарах

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бойцы силовых структур Афганистана при поддержке американских ВВС отразили наступление отрядов радикального движения "Талибан"* на административный центр провинции Фарах на западе страны, говорится в сообщении командования миссии НАТО в Афганистане.
Ранее сообщалось, что рано утром в четверг талибы начали наступление в провинции Фарах, вступив в ожесточенные столкновения с правительственными войсками. Министерство обороны страны сообщило о ликвидации восьми боевиков в ходе боев.
Представитель минобороны Афганистана Мохаммад Радманиш предположил, что ситуация будет взята под контроль к вечеру. Он также подтвердил, что в наступлении на Фарах принимают участие крупные силы талибов.
Ранее агентство Khaama Press сообщило, что власти Афганистана направили в Фарах подразделения спецназа, чтобы дать отпор боевикам. Телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Наджиба Даниша сообщил, что нападавшим не удалось захватить ни одного правительственного здания.
*Террористическая организация, запрещенная в России