15:4615.05.2018
(обновлено: 16:02 15.05.2018)
39262
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Решением перенести посольство в Иерусалим США окончательно подорвали свою роль как посредника на Ближнем Востоке, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Реализацией предвыборного обещания (Дональда) Трампа о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, которое в понедельник стало фактом, США окончательно подорвали свою роль в качестве посредника в ключевом ближневосточном конфликте", — написал
сенатор в Facebook. После заявления о выходе из соглашения по иранской ядерной программе это уже второй за короткий промежуток времени "выстрел в ногу" американской внешней политики, подчеркнул он.
Косачев отметил, что ни корейская, ни иранская, ни палестино-израильская тема не решаются "ковбойскими" наскоками. "Верх наивности рассчитывать, что "волевым" решением любой сильной державы можно будет быстро решить и направить в определенное русло застарелый конфликт, по которому, при этом, уже имелись определенные договоренности, касающиеся, в частности, статуса Иерусалима", — сказал политик.
В любом случае, в одностороннем порядке эта проблема точно не решается, а вот чего точно можно достигнуть – это раскручивания нового витка напряженности и насилия, что уже предсказуемо произошло, подчеркнул он.
При этом виновной называют именно израильскую сторону – как сообщают СМИ, комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн назвал шокирующим убийство Израилем десятков людей, а "Международная амнистия" говорит о более 500 раненых боевыми патронами, называя происходящее "ужасным нарушением международного права и прав человека", напомнил Косачев.
Даже союзник США Саудовская Аравия устами своего МИД решительно осудила "стрельбу израильских оккупационных войск по невооруженным палестинским гражданским лицам". При этом сами США показательно заблокировали в СБ ООН предложенный Кувейтом проект резолюции с осуждением действий израильских военных и призывом провести независимое расследование столкновений, сказал сенатор.
"На фоне этих событий звучавшие на открытии посольства по видеосвязи слова Дональда Трампа о том, что США "по-прежнему твердо нацелены на долгосрочное мирное соглашение" между израильтянами и палестинцами, звучали то ли издевкой, то ли признаком глубокого непонимания ситуации американским лидером", добавил парламентарий. И то, и другое, по его словам, явно не на пользу ни Трампу, ни Америке, а международному сообществу в очередной раз придется расхлебывать очередную заваренную США кашу.
Официальное открытие посольства США в Иерусалиме, перенос которого был приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, спровоцировал новые протесты палестинцев на границе сектора Газа.
С конца марта в регулярных столкновениях с израильскими войсками погибли более 50 палестинцев, в основном из числа наиболее активных участников так называемого "Великого марша возвращения" - полуторамесячной череды протестных акций, приуроченной к 70-й годовщины Накбы — начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.
С утра израильская авиация разбрасывала над сектором Газа листовки с призывом к палестинцам, готовящим новые акции протеста, не приближаться к границе и не вступать в столкновения с военными.
"Держитесь подальше от забора безопасности, подстрекателей террора и насильственных беспорядков. Спасайте себя и думайте в первую очередь о своем будущем", — говорилось в одной из листовой.
Израильская армия предупреждала, что намерена пресекать любые попытки палестинцев "повредить пограничную инфраструктуру, нанести ущерб военнослужащим или гражданскому населению Израиля".
Опасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, израильская армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна была переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.
Израильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы.
Палестинцы швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.
Израильские силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов.
Признавая использование огнестрельного оружия, израильтяне называют свои действия самообороной, отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
Согласно последним данным местных медицинских служб, в столкновениях с израильскими войсками за день погибли более 40 человек, порядка тысячи семисот человек получили ранения.
Палестинские власти поддерживают выступления соотечественников против переноса американского посольства в Иерусалим, но призывают удержать протест в мирных рамках и осуждают применение силы со стороны Израиля.
Представители Amnesty International раскритиковали действия израильской армии, заявив, что в результате применения военными боевого оружия около 500 человек получили огнестрельные ранения.
Египет выступил категорически против использования силы на границе сектора Газа. В МИД страны отметили, что Каир поддерживает "законные права палестинцев во главе с правом на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".