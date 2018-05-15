Косачев: США дискредитировали себя как посредников на Ближнем Востоке

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Решением перенести посольство в Иерусалим США окончательно подорвали свою роль как посредника на Ближнем Востоке, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Реализацией предвыборного обещания (Дональда) Трампа о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, которое в понедельник стало фактом, США окончательно подорвали свою роль в качестве посредника в ключевом ближневосточном конфликте", — написал сенатор в Facebook. После заявления о выходе из соглашения по иранской ядерной программе это уже второй за короткий промежуток времени "выстрел в ногу" американской внешней политики, подчеркнул он.

Косачев отметил, что ни корейская, ни иранская, ни палестино-израильская тема не решаются "ковбойскими" наскоками. "Верх наивности рассчитывать, что "волевым" решением любой сильной державы можно будет быстро решить и направить в определенное русло застарелый конфликт, по которому, при этом, уже имелись определенные договоренности, касающиеся, в частности, статуса Иерусалима", — сказал политик.

В любом случае, в одностороннем порядке эта проблема точно не решается, а вот чего точно можно достигнуть – это раскручивания нового витка напряженности и насилия, что уже предсказуемо произошло, подчеркнул он.

При этом виновной называют именно израильскую сторону – как сообщают СМИ, комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн назвал шокирующим убийство Израилем десятков людей, а "Международная амнистия" говорит о более 500 раненых боевыми патронами, называя происходящее "ужасным нарушением международного права и прав человека", напомнил Косачев.

Даже союзник США Саудовская Аравия устами своего МИД решительно осудила "стрельбу израильских оккупационных войск по невооруженным палестинским гражданским лицам". При этом сами США показательно заблокировали в СБ ООН предложенный Кувейтом проект резолюции с осуждением действий израильских военных и призывом провести независимое расследование столкновений, сказал сенатор.

"На фоне этих событий звучавшие на открытии посольства по видеосвязи слова Дональда Трампа о том, что США "по-прежнему твердо нацелены на долгосрочное мирное соглашение" между израильтянами и палестинцами, звучали то ли издевкой, то ли признаком глубокого непонимания ситуации американским лидером", добавил парламентарий. И то, и другое, по его словам, явно не на пользу ни Трампу, ни Америке, а международному сообществу в очередной раз придется расхлебывать очередную заваренную США кашу.